Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избирком зарегистрировал Паслера кандидатом на пост губернатора

Ранее документы на регистрацию представили семь человек.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Избирком Свердловской области зарегистрировал Дениса Паслера кандидатом на досрочных выборах губернатора. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Он выдвинут от «Единой России». Ему уже выдано соответствующее удостоверение.

Решений избиркома по регистрации также ждут Андрей Кузнецов, Рант Краев, Александр Ивачёв, Александр Каптюг, Иван Волков и Динамудин Садихов. Напомним, сами выборы пройдут 12—14 сентября.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше