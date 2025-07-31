Избирком зарегистрировал Паслера кандидатом на пост губернатора

Избирком Свердловской области зарегистрировал Дениса Паслера кандидатом на досрочных выборах губернатора. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Он выдвинут от «Единой России». Ему уже выдано соответствующее удостоверение.
Решений избиркома по регистрации также ждут Андрей Кузнецов, Рант Краев, Александр Ивачёв, Александр Каптюг, Иван Волков и Динамудин Садихов. Напомним, сами выборы пройдут
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