Свердловчане стали реже обращаться к депутатам Заксо

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о значительном снижении числа обращений граждан в ходе завершившейся весенней сессии.
По сравнению с предыдущим годом количество обращений сократилось на треть — с 916 до 664. Причиной снижения стало активное информирование населения о деятельности органов власти через социальные сети и официальные каналы связи.
— Я думаю, что наши граждане получают ответы на свои вопросы, — уточнила спикер.
Особенностью текущего периода стало изменение структуры запросов граждан: существенно уменьшились запросы, касающиеся проблем трудоустройства, ранее входившие в топ-8 популярных тем, а теперь занявшие лишь 11-е место. Вместо этого возросло внимание жителей к общим политическим вопросам, международным отношениям и внешней активности представителей областного парламента.
По итогам сессии депутаты провели работу над 148 вопросами, приняв в общей сложности 58 законов. Среди них были рассмотрены важные законопроекты различных профилей: социальный блок изучил 14 документов, законодательство и общественная безопасность — 16, промышленная политика — 8, бюджетная сфера — 8, экологическая тематика была представлена одним документом.