Санду нужна Россия в образе врага, заявил Шор

«Никто из западных хозяев даже слова не сказал. Потому что в их представлении демократия так и должна работать — на этих “демократов”. Сейчас история повторяется. Санду снова обвиняет во всех своих проблемах Россию в целом и блок “Победа” в частности, под эти вопли нашему блоку отказали в регистрации без причин. Решение ЦИК настолько спорное, что даже соратники президентки засомневались. Но произнесено кодовое слово — “российское вмешательство” — и можно дальше творить любую дичь», — отметил Шор.