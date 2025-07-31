Санду нужна Россия в образе врага, заявил Шор

Санду в среду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.
«Санду нужно найти образ врага, чтобы оправдать репрессии против оппозиции и простых граждан. Я уверен — чем ближе к выборам, тем чаще мы будем слышать про “руку Москвы”. Особенно от тех, кто буквально управляется “рукой Брюсселя”, — заявил Шор.
Он напомнил, что Санду с 2023 года твердит о том, что Россия якобы готовит госпереворот в Молдавии или вмешивается в выборы, под предлогом борьбы с российским влиянием Санду подавляла протесты людей против спорных законов и «закрывала пачками независимые издания и телеканалы».
«Никто из западных хозяев даже слова не сказал. Потому что в их представлении демократия так и должна работать — на этих “демократов”. Сейчас история повторяется. Санду снова обвиняет во всех своих проблемах Россию в целом и блок “Победа” в частности, под эти вопли нашему блоку отказали в регистрации без причин. Решение ЦИК настолько спорное, что даже соратники президентки засомневались. Но произнесено кодовое слово — “российское вмешательство” — и можно дальше творить любую дичь», — отметил Шор.
Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку «Победа» для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель «Победы» депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиционный блок подал жалобу на решение ЦИК в суд, однако она была отклонена.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.