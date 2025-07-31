Госдума: снос памятника Айвазовскому — вандализм на государственном уровне

«Те замечательные борцы с армянским культурным влиянием, которые сегодня правят бал на территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики, на самом деле не ограничили себя демонтажом Айвазовского. Они к этому времени уже успели осквернить памятники прославленным советским военачальникам, уроженцам армянского села Чардахлу, провозгласили курс на снесение религиозных памятников, уничтожили большое количество хачкаров, то есть памятных крестов», — рассказал Затулин в беседе с «Лентой.ру».