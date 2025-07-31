Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума: снос памятника Айвазовскому — вандализм на государственном уровне

Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Ранее стало известно, что в Азербайджане с согласия властей был демонтирован монумент Айвазовского. Памятник снесли 29 июля — в день рождения русского художника.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: ARCTA

«Эта варварская акция носит откровенно глупый, неумный характер. Айвазовский — всеми признанный гений живописи, который ценился не только у нас в Российской Империи, но и во всем мире», — отметил парламентарий.

Он также обратил внимание, что в Азербайджане активно продвигается позиция, согласно которой многие историко-культурные памятники на территории Карабаха якобы не имеют армянского происхождения.

«Те замечательные борцы с армянским культурным влиянием, которые сегодня правят бал на территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики, на самом деле не ограничили себя демонтажом Айвазовского. Они к этому времени уже успели осквернить памятники прославленным советским военачальникам, уроженцам армянского села Чардахлу, провозгласили курс на снесение религиозных памятников, уничтожили большое количество хачкаров, то есть памятных крестов», — рассказал Затулин в беседе с «Лентой.ру».

Депутат назвал варварством поощрение на уровне государства подобных действий.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев впервые публично выразил поддержку Украине, использовав термин «оккупация» применительно к действиям России. Он также посоветовал украинским властям рассмотреть возможность использования военного опыта Азербайджана для восстановления контроля над своими территориями.

Николай Айвазовский (при рождении Ованнес Айвазян) родился 29 июля 1817 года в армянской семье. Памятник художнику в Степанокерте установили декабре 2021 года. Монумент возведен в рамках проекта «Аллея российской славы» при совместном участии властей непризнанной республики, представителей Русской общины Нагорного Карабаха и российских миротворческих сил. Автором памятника является российский скульптор Салават Щербаков — создатель монумента воинам-интернационалистам в Москве и памятника Гейдару Алиеву в Баку.