Госдума: снос памятника Айвазовскому — вандализм на государственном уровне

«Эта варварская акция носит откровенно глупый, неумный характер. Айвазовский — всеми признанный гений живописи, который ценился не только у нас в Российской Империи, но и во всем мире», — отметил парламентарий.
Он также обратил внимание, что в Азербайджане активно продвигается позиция, согласно которой многие историко-культурные памятники на территории Карабаха якобы не имеют армянского происхождения.
«Те замечательные борцы с армянским культурным влиянием, которые сегодня правят бал на территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики, на самом деле не ограничили себя демонтажом Айвазовского. Они к этому времени уже успели осквернить памятники прославленным советским военачальникам, уроженцам армянского села Чардахлу, провозгласили курс на снесение религиозных памятников, уничтожили большое количество хачкаров, то есть памятных крестов», — рассказал Затулин в беседе с «Лентой.ру».
Депутат назвал варварством поощрение на уровне государства подобных действий.
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев впервые публично выразил поддержку Украине, использовав термин «оккупация» применительно к действиям России. Он также посоветовал украинским властям рассмотреть возможность использования военного опыта Азербайджана для восстановления контроля над своими территориями.