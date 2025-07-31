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Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремизма

Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками, которые предусматривают наложение штрафа за умышленный поиск экстремистских материалов в Интернете. Документ размещен на портале публикования правовых актов.

Источник: Reuters

Этот закон устанавливает для граждан штраф в размере 3−5 тыс. руб. за поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN.

За рекламу таких сервисов предусмотрен штраф для граждан в размере 50 −80 тыс. руб., для должностных лиц — 80−150 тыс. руб., для юрлиц — 200−500 тыс. руб.

Закон вступает в силу с 1 сентября.

Группа депутатов-единороссов внесла соответствующие поправки в законопроект, который касался «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности» к его второму чтению. Это вызвало резонанс в том числе в самой Госдуме.

Например, депутат от КПРФ Алексей Куринный в ходе рассмотрения инициативы во втором чтении заявил, что штрафы за поиск экстремистских материалов схожи с наказанием за мыслепреступление. Единоросс Александр Тетердинко возразил, что наказание предусмотрено только за умышленный поиск подобной информации.

В Кремле призвали более подробно объяснить инициативу. Перед голосованием по ней в Госдуме в третьем чтении к депутатам с разъяснением положений законопроекта обратился министр цифрового развития Максут Шадаев. Он подчеркнул, что наказывать будут за умышленный просмотр экстремистских материалов, а за посещение соцсетей, даже если они признаны экстремистскими, наказывать не станут.

Кроме того, силовикам предстоит доказывать наличие умысла — это будет их главная задача при вынесении постановления о правонарушении, отметил министр.

Несмотря на критику, Госдума приняла закон 22 июля, а через три дня его одобрил Совет Федерации.

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