Голосование по почте не обещает быть массовым: и тысячи желающих пока не набралось

Напомним, граждане Молдовы, имеющие право голоса, которые в период голосования на парламентских выборах 28 сентября будут находиться на территории Соединенных Штатов Америки, Канады, Королевства Норвегия, Королевства Швеция, Финляндской Республики, Исландии, Японии, Республики Корея, Австралийского Союза и Новой Зеландии, могут зарегистрироваться до 14 августа 2025 года для голосования по почте. Список стран был расширен депутатами парламента в конце марта нынешнего года, Россия в него снова не вошла, как и на предыдущих, президентских, выборах.