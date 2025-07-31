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Голосование по почте не обещает быть массовым: и тысячи желающих пока не набралось

КИШИНЕВ, 31 июн — Sputnik. Голосование по почте на предстоящих осенью в Молдове парламентских выборах, очевидно, будет не столь массовым, как ожидали власти: на данный момент зарегистрировались всего 945 человек, до истечения срока осталось 15 дней.

Источник: Sputnik.md

Информацию представил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ. Он отметил, что из 945 зарегистрировавшихся большинство — из США (500 человек) Далее следуют ️ Канада (более 280), Швеция (60) и Норвегия (30).

Напомним, граждане Молдовы, имеющие право голоса, которые в период голосования на парламентских выборах 28 сентября будут находиться на территории Соединенных Штатов Америки, Канады, Королевства Норвегия, Королевства Швеция, Финляндской Республики, Исландии, Японии, Республики Корея, Австралийского Союза и Новой Зеландии, могут зарегистрироваться до 14 августа 2025 года для голосования по почте. Список стран был расширен депутатами парламента в конце марта нынешнего года, Россия в него снова не вошла, как и на предыдущих, президентских, выборах.

Из государственного бюджета на организацию процедуры голосования по почте было выделено 12 миллионов леев, ЦИК изначально запрашивала 17 миллионов леев.

На выборах 2024 года граждане Молдовы, проживающие в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, имели возможность проголосовать по почте после того, как парламент принял соответствующую законодательную инициативу. Несмотря на обширную (около 500 тысяч человек) молдавскую диаспору в России, эта страна в список включена не была.