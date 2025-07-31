Политолог назвал ошибку Зеленского, которую ему не простит ЕС

«Думаю, что уже статус-кво, скорее всего, не вернется. Тем более что буквально на днях в двух крупных английских газетах вышло интервью с руководителем НАБУ, где он прямо обвиняет Зеленского и его окружение в коррупции, то есть это такая черная метка», — уточнил политолог. Он добавил, что украинский президент слишком поздно понял, что совершил ошибку и слишком поздно попытался ее исправить, поэтому в ЕС ему это промах не простят.