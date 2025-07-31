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Политолог назвал ошибку Зеленского, которую ему не простит ЕС

Евросоюз может счесть решение украинского президента Владимира Зеленского об упразднении антикоррупционных органов страны непростительной ошибкой и принять меры для его отставки. Об этом политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин рассказал в беседе «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт считает, что процесс смещения с должности украинского лидера запущен давно. По словам Камкина, Зеленский об этом знает, поэтому и решился разогнать антикоррупционные ведомства — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Теперь это решение может стать поводом для его отстранения от власти, пишет «Лента.ру».

«Думаю, что уже статус-кво, скорее всего, не вернется. Тем более что буквально на днях в двух крупных английских газетах вышло интервью с руководителем НАБУ, где он прямо обвиняет Зеленского и его окружение в коррупции, то есть это такая черная метка», — уточнил политолог. Он добавил, что украинский президент слишком поздно понял, что совершил ошибку и слишком поздно попытался ее исправить, поэтому в ЕС ему это промах не простят.

По мнению Камкина, имидж Зеленского трансформировался. Теперь он представляется Европе как противник демократии, который способствует коррупции в стране.

Напомним, на Украине 22 июля решением Верховной Рады была ликвидирована большая часть полномочий НАБУ и САП. Зеленский закон подписал. Решение властей вызвало протест украинцев. В нескольких городах страны прошли акции против закона, прекращающего деятельность противокоррупционных ведомств. Страны Европы осудили закрытие НАБУ и САП. 24 июля Зеленский заявил, что готов восстановить работу органов. 31 июля парламентарии проголосовали за возобновление функционирования антикоррупционных служб.

Прогноз о вероятном уходе Зеленского с поста президента подтверждает доклад Службы внешней разведки России (СВР). В документе, содержание которого стало публичным, говорится о встрече высокопоставленных украинских чиновников с представителями США и Великобритании. Темой разговора стала замена Зеленского на посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.

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