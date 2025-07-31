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Кондратьев: «Новороссийск — не только портовый, но и курортный город»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил сохранить комфортное общественное пространство на набережной Новороссийска.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом он заявил во время посещения-города-героя.

Глава региона отметил, что Новороссийск — не только портовый, но и курортный город, где особым местом притяжения для местных жителей и туристов является набережная. Она формировалась многие годы, у нее есть свой узнаваемый облик.

«Нельзя строить новые объекты здесь, иначе город просто потеряет это уникальное место», — отметил Кондратьев.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в свою очередь сообщил, что развивать курортный потенциал позволяют своевременно принятые по решению губернатора меры о запрете жилого строительства в 500-метровой прибрежной зоне и переход на комплексное освоение территорий.

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