Кондратьев: «Новороссийск — не только портовый, но и курортный город»

Об этом он заявил во время посещения-города-героя.
Глава региона отметил, что Новороссийск — не только портовый, но и курортный город, где особым местом притяжения для местных жителей и туристов является набережная. Она формировалась многие годы, у нее есть свой узнаваемый облик.
«Нельзя строить новые объекты здесь, иначе город просто потеряет это уникальное место», — отметил Кондратьев.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в свою очередь сообщил, что развивать курортный потенциал позволяют своевременно принятые по решению губернатора меры о запрете жилого строительства в 500-метровой прибрежной зоне и переход на комплексное освоение территорий.