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Версия по делу беглого олигарха: «Судьба Плахотнюка решится не в молдавских судах, а в результате договорённости между США и Великобританией» — мнение

Политолог высказал довольно смелое предположение [видео]

Источник: Комсомольская правда

Ян Лисневский считает, что за делом Влада Плахотнюка стоят силы, которые «гораздо мощнее, чем Молдова, даже крупнее Греции».

Он высказался, что Плахотнюк, который никогда не работал «своими руками», а действовал через посредников, никуда не исчезнет из информационного поля. Его имя будет постоянно использоваться как властью, так и оппозицией, чтобы влиять на общественное мнение. Возвращение Плахотнюка, по его мнению, может навредить тем, у кого «есть грешки» и кто замешан в коррупции. Те же, кто «чист», могут быть спокойны.

Также он утверждает, что судьба Плахотнюка решится не в молдавских судах, а в результате некой договорённости между США и Великобританией. Эта версия добавляет делу Плахотнюка новый, почти геополитический масштаб.

Источник: nemdnews.