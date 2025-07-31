Версия по делу беглого олигарха: «Судьба Плахотнюка решится не в молдавских судах, а в результате договорённости между США и Великобританией» — мнение

Он высказался, что Плахотнюк, который никогда не работал «своими руками», а действовал через посредников, никуда не исчезнет из информационного поля. Его имя будет постоянно использоваться как властью, так и оппозицией, чтобы влиять на общественное мнение. Возвращение Плахотнюка, по его мнению, может навредить тем, у кого «есть грешки» и кто замешан в коррупции. Те же, кто «чист», могут быть спокойны.