Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил сформировать модель развития ВСМ

Путин поручил сформировать модель развития ВСМ с конкретными сроками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта 2026 года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в РФ с конкретными сроками и параметрами каждого проекта.

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 2 июля, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом “Российские железные дороги”… сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Российской Федерации, содержащую в том числе конкретные сроки и параметры реализации каждого проекта по созданию высокоскоростных железнодорожных магистралей», — говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 31 марта 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Вице-премьер Виталий Савельев в июле текущего года на совещании у Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам ВСМ в России, которые планируется строить после такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург — это первый из пяти проектов высокоскоростных железных дорог, утвержденных Путиным. После магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Узнать больше по теме
Виталий Савельев: биография зампреда Правительства РФ и экс-главы Минтранса
В обновленное правительство Михаила Мишустина вошли молодые кадры, а также опытные управленцы. Можно отметить Виталия Савельева: бывший глава Минтранса получил повышение, став заместителем председателя. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше