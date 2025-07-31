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США поставили дедлайн по достижению мира на Украине

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет достичь урегулирования конфликта на Украине к 8 августа, пишет Reuters со ссылкой на слова заместителя постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Джона Келли.

Источник: Reuters

«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», — сказал он.

Политик отметил, что США готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.

Ультиматум Трампа

Американский лидер 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10−12 дней.

В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.

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