Майя Санду готовится устроить жителям Молдовы адскую жизнь: В случае проигрыша ПАС президент грозит отключением воды

Больше ада, мадам Санду!
Мадам Санду, похоже, угрожает гражданам «отключением» воды в случае проигрыша правящей партии PAS на предстоящих парламентских выборах.
Итак, если «отключение» газа мы хоть как-то пережили. То, совершенно очевидно, если мы переживём и «отключение» воды, дальше будет совсем не страшно. Без сарказма.
Поскольку страну, где лишь 90,1% населённых пунктов подключены к системе канализации (исключение — Кишинёв с 65,7% жителей, охваченных услугами канализации), уже просто нечем будет испугать!
Но Кишинёв, который уже успел отвыкнуть от пронзительных запахов и где живут те самые 100 тысяч самых благополучных (включая десижинмейкеров из PAS) из 2,4 миллионов жителей страны, будет, всё же, очень жаль.
Источник: t.me/iuriemuntean.
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