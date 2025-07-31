Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майя Санду готовится устроить жителям Молдовы адскую жизнь: В случае проигрыша ПАС президент грозит отключением воды

Страну, где лишь 90,1% населённых пунктов подключены к системе канализации, уже нечем пугать.

Источник: Комсомольская правда

Больше ада, мадам Санду!

Мадам Санду, похоже, угрожает гражданам «отключением» воды в случае проигрыша правящей партии PAS на предстоящих парламентских выборах.

Итак, если «отключение» газа мы хоть как-то пережили. То, совершенно очевидно, если мы переживём и «отключение» воды, дальше будет совсем не страшно. Без сарказма.

Поскольку страну, где лишь 90,1% населённых пунктов подключены к системе канализации (исключение — Кишинёв с 65,7% жителей, охваченных услугами канализации), уже просто нечем будет испугать!

Но Кишинёв, который уже успел отвыкнуть от пронзительных запахов и где живут те самые 100 тысяч самых благополучных (включая десижинмейкеров из PAS) из 2,4 миллионов жителей страны, будет, всё же, очень жаль.

Источник: t.me/iuriemuntean.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Чем громче власти кричат о том, каким пышным цветом в Молдове расцвела демократия — жди репрессий, задержаний и арестов: Ну, не получается у нынешнего режима строить настоящую демократию, не ее это дело.

А вот президент Румынии Никушор Дан отметил намедни, что уважает «право граждан Молдовы голосовать [по своему усмотрению] и, таким образом, определять свое будущее» (далее…).

Дорогие энергоресурсы, отсутствие квалифицированных кадров, непредсказуемые действия властей: Почему Молдова больше не привлекательна для инвестиций.

По сравнению с прошлым годом в Молдове зафиксирован рост оттока инвестиций на 18,5% (далее…).

Ордер на беспредел: Правящая в Молдове ПАС уверена, что получила индульгенцию от Брюсселя на любое бесчинство — можно все ради сохранения власти.

Не хватает только судов-троек, выносящих скоропостижные приговоры да списков неблагонадежных, хотя, как поговаривают, в СИБе такие списки уже вполне имеются (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше