Постпредство США при ООН: Трамп хочет, чтобы Россия и Украина достигли мира к 8 августа

Ранее Трамп заявил о 50-дневном сроке для достижения договоренностей между Россией и Украиной, после чего он намеревается ввести 100% торговые пошлины против РФ и ее торговых партнеров. Позже Трамп выразил недовольство по поводу ситуации с урегулированием конфликта и сократил срок до 10−12 дней.