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Постпредство США при ООН: Трамп хочет, чтобы Россия и Украина достигли мира к 8 августа

«Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку», — сказал Келли, добавив, что глава Белого дома ясно дал понять, что это должно произойти к 8 августа.

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина достигли соглашения о мире к 8 августа. Об этом заявил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщает ТАСС.

«Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку», — сказал Келли, добавив, что глава Белого дома ясно дал понять, что это должно произойти к 8 августа.

По его словам, Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.

Ранее Трамп заявил о 50-дневном сроке для достижения договоренностей между Россией и Украиной, после чего он намеревается ввести 100% торговые пошлины против РФ и ее торговых партнеров. Позже Трамп выразил недовольство по поводу ситуации с урегулированием конфликта и сократил срок до 10−12 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что Кремль ознакомился с заявлением президента США и принял его к сведению. -0-

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