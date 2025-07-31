Лукашенко: Белоруссия открыта к любым переговорам с Западом

Александр Лукашенко призвал к «военной мобилизации» белорусской экономики и потребовал диверсифицировать экспорт — в частности, из-за перенасыщения и конкуренции на рынке России. Саму РФ он при этом назвал самой близкой страной и гарантом безопасности Белоруссии. Кроме того, Лукашенко заявил, что Минск не может «отвернуться от ЕС», однако не будет «защищать» Европу от мигрантов «с петлей на шее». По его словам, страна готова к любым переговорам с Западом, в том числе и по миграционному вопросу.