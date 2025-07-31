В России за убийство будут лишать приобретенного гражданства

Перечень преступлений, совершение которых влечет лишение приобретенного гражданства РФ, расширен на 72 состава. В частности, лишение гражданства предусматривается за совершение убийства, насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.
Основанием для лишения гражданства станут и совершение группового изнасилования, изнасилования с особой жестокостью, развратных действий в отношении двух или более лиц, а также полового сношения с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, организация и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, изготовление и оборот порноматериалов с изображениями детей, понуждение ребенка к действиям сексуального характера.
В перечень преступлений, влекущих лишение гражданства России, вошли публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России.
Приобретенного гражданства будут лишать за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.