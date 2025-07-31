В России за убийство будут лишать приобретенного гражданства

Основанием для лишения гражданства станут и совершение группового изнасилования, изнасилования с особой жестокостью, развратных действий в отношении двух или более лиц, а также полового сношения с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, организация и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, изготовление и оборот порноматериалов с изображениями детей, понуждение ребенка к действиям сексуального характера.