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Bloomberg: Индия передумала покупать у США истребители F-35

Президент США Трамп объявил о введении с 1 августа 25% пошлин на импортируемые индийские товары.

Источник: Аргументы и факты

Для снижения градуса напряжения в отношениях с Вашингтоном Индия изучает возможность увеличения импорта американской продукции, в том числе и энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что администрация Моди вряд ли пойдет на закупку у Соединенных Штатов военной техники. Журналисты напомнили, что это одно из главных условий, выдвигаемых американским лидером Дональдом Трампом.

Источники издания подчеркивают, что Индия уведомила США о том, что не планирует приобретать истребители F-35. Во время февральской встречи Моди с Трампом в Белом доме, американский президент предлагал Нью-Дели эти современные боевые самолеты. Однако правительство Моди больше заинтересовано в сотрудничестве, предполагающем совместную разработку и производство вооружений на территории Индии, пишет Bloomberg.

Напомним, Трамп подверг резкой критике Индию за ее партнерство с Россией и объявил о введении с 1 августа 25% пошлин на импортируемые индийские товары.

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