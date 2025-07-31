Bloomberg: Индия передумала покупать у США истребители F-35

Источники издания подчеркивают, что Индия уведомила США о том, что не планирует приобретать истребители F-35. Во время февральской встречи Моди с Трампом в Белом доме, американский президент предлагал Нью-Дели эти современные боевые самолеты. Однако правительство Моди больше заинтересовано в сотрудничестве, предполагающем совместную разработку и производство вооружений на территории Индии, пишет Bloomberg.