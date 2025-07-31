Bloomberg: Индия передумала покупать у США истребители F-35

Для снижения градуса напряжения в отношениях с Вашингтоном Индия изучает возможность увеличения импорта американской продукции, в том числе и энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В статье отмечается, что администрация Моди вряд ли пойдет на закупку у Соединенных Штатов военной техники. Журналисты напомнили, что это одно из главных условий, выдвигаемых американским лидером Дональдом Трампом.
Источники издания подчеркивают, что Индия уведомила США о том, что не планирует приобретать истребители F-35. Во время февральской встречи Моди с Трампом в Белом доме, американский президент предлагал Нью-Дели эти современные боевые самолеты. Однако правительство Моди больше заинтересовано в сотрудничестве, предполагающем совместную разработку и производство вооружений на территории Индии, пишет Bloomberg.
Напомним, Трамп подверг резкой критике Индию за ее партнерство с Россией и объявил о введении с 1 августа 25% пошлин на импортируемые индийские товары.