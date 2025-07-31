Лукашенко сказал, в какую страну нет желающих поехать в качестве посла Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководителями белорусских дипломатических представительств, которое состоялось во Дворце Независимости, сказал, в какую страну нет желающих поехать в качестве посла Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко отметил, что ранее перед Министерством иностранных дел Беларуси стояли острые вопросы, касающиеся ротации сотрудников.
— Был целый пул опытных (в кавычках) дипломатов. Они ездили исключительно по маршруту (любили ездить, по крайней мере) Нью-Йорк — Лондон или в Женеву. Зато в Нигерию посла, по-моему, до сих пор не нашли, — заявил президент Беларуси.
Министр иностранных дел Максим Рыженков уточнил, что посла в Нигерию ищут. Глава государства спросил:
— А они что, валяются где-то, Максим?
Рыженков пояснил, что посла на сегодняшний день найти трудно. В связи с этим Александр Лукашенко задал вопрос:
— А в Нью-Йорк, Лондон? Легче бы было?
Кстати, временный поверенный сказал о взаимной аккредитации послов Беларуси и США.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про окно возможностей для Беларуси с приходом Трампа.
Тем временем Лукашенко заявил, что в МИД не может быть предательства и кумовства.
Кроме того, Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности Беларуси.