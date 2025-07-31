Лукашенко сказал, в какую страну нет желающих поехать в качестве посла Беларуси

— Был целый пул опытных (в кавычках) дипломатов. Они ездили исключительно по маршруту (любили ездить, по крайней мере) Нью-Йорк — Лондон или в Женеву. Зато в Нигерию посла, по-моему, до сих пор не нашли, — заявил президент Беларуси.