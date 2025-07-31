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Лукашенко сказал, в какую страну нет желающих поехать в качестве посла Беларуси

Лукашенко сказал, в какую страну МИД не может найти посла Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководителями белорусских дипломатических представительств, которое состоялось во Дворце Независимости, сказал, в какую страну нет желающих поехать в качестве посла Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко отметил, что ранее перед Министерством иностранных дел Беларуси стояли острые вопросы, касающиеся ротации сотрудников.

— Был целый пул опытных (в кавычках) дипломатов. Они ездили исключительно по маршруту (любили ездить, по крайней мере) Нью-Йорк — Лондон или в Женеву. Зато в Нигерию посла, по-моему, до сих пор не нашли, — заявил президент Беларуси.

Министр иностранных дел Максим Рыженков уточнил, что посла в Нигерию ищут. Глава государства спросил:

— А они что, валяются где-то, Максим?

Рыженков пояснил, что посла на сегодняшний день найти трудно. В связи с этим Александр Лукашенко задал вопрос:

— А в Нью-Йорк, Лондон? Легче бы было?

Кстати, временный поверенный сказал о взаимной аккредитации послов Беларуси и США.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про окно возможностей для Беларуси с приходом Трампа.

Тем временем Лукашенко заявил, что в МИД не может быть предательства и кумовства.

Кроме того, Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности Беларуси.

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