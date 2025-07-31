Рубио заявил, что США считают недопустимым вооруженное столкновение с Россией

Журналист спросил господина Рубио, считает ли он, что Россия в состоянии противостоять США в вооруженном конфликте. «Это даже немыслимо. Война между Соединенными Штатами и Россией — это то, чего мы никогда не увидим. Это две крупнейшие ядерные армии в мире, и опасность будет слишком велика», — ответил госсекретарь (цитата по сайту Госдепа).