Путин подписал закон о срочных выплатах раненым и семьям погибших на СВО

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который обязывает в течение 30 дней после подачи документов производить выплаты раненым участникам специальной военной операции (СВО), добровольцам, а также членам семей погибших. Этот нормативный акт направлен на оперативное и своевременное оказание материальной поддержки тем, кто пострадал в ходе боевых действий, и их близким.
Закон предусматривает, что все необходимые выплаты должны быть начислены не позднее чем через месяц с момента обращения. Подписание данного документа отражает приоритет государства в поддержке военнослужащих и добровольцев, а также признание важности социальной защиты родственников погибших в ходе выполнения задач СВО.