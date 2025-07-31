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Путин подписал закон о срочных выплатах раненым и семьям погибших на СВО

Россия ускоряет материальную поддержку участников СВО и их родственников.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который обязывает в течение 30 дней после подачи документов производить выплаты раненым участникам специальной военной операции (СВО), добровольцам, а также членам семей погибших. Этот нормативный акт направлен на оперативное и своевременное оказание материальной поддержки тем, кто пострадал в ходе боевых действий, и их близким.

Закон предусматривает, что все необходимые выплаты должны быть начислены не позднее чем через месяц с момента обращения. Подписание данного документа отражает приоритет государства в поддержке военнослужащих и добровольцев, а также признание важности социальной защиты родственников погибших в ходе выполнения задач СВО.