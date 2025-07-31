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Раскрыто, почему Медведев напомнил Трампу о «Мертвой руке»

Недавнее напоминание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева президенту США Дональду Трампу об опасности системы «Мертвая рука» является прямым сигналом о наличии у России уникального механизма, который гарантирует ответный ядерный удар даже в самом катастрофическом сценарии.

Недавнее напоминание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева президенту США Дональду Трампу об опасности системы «Мертвая рука» является прямым сигналом о наличии у России уникального механизма, который гарантирует ответный ядерный удар даже в самом катастрофическом сценарии. Об этом в интервью News.ru рассказал военный эксперт Вадим Козюлин.

По его словам, система «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука», была разработана для противодействия конкретной американской концепции — внезапному обезоруживающему удару.

«Такая концепция существовала в США: неожиданно ударить ядерным оружием и обезглавить руководство в Москве, избежав ответного удара. Этого не позволит сделать “Периметр”, разработанный еще во времена СССР и действующий до сих пор», — пояснил эксперт из Дипакадемии МИД РФ. Таким образом, «Мертвая рука» — это страховка от попытки «обезглавить» Россию.

Козюлин подчеркнул абсолютную уникальность этой системы. «Другой такой системы нет. Несколько лет назад в США началась дискуссия о разработке аналога с применением искусственного интеллекта, но дальше разговоров дело не зашло», — отметил он.

Следовательно, слова Дмитрия Медведева следует воспринимать не как эмоциональную угрозу, а как хладнокровное напоминание о том, что благодаря советским разработкам Россия застрахована от внезапного удара, что делает любую подобную атаку самоубийственной для агрессора.

Читайте материал: «Рубио ответил на вопрос о войне США с Россией».

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