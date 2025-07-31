Раскрыто, почему Медведев напомнил Трампу о «Мертвой руке»

«Такая концепция существовала в США: неожиданно ударить ядерным оружием и обезглавить руководство в Москве, избежав ответного удара. Этого не позволит сделать “Периметр”, разработанный еще во времена СССР и действующий до сих пор», — пояснил эксперт из Дипакадемии МИД РФ. Таким образом, «Мертвая рука» — это страховка от попытки «обезглавить» Россию.