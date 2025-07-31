США на 90 дней продлят торговые переговоры с Мексикой

«Мы договорились продлить на 90 дней точно такое же соглашение, как и в последний короткий период, а именно: Мексика будет продолжать платить пошлины 25% из-за фентанила, 25% на автомобили и 50% на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась немедленно отменить свои многочисленные нетарифные торговые барьеры», — сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social.