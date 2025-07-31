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США на 90 дней продлят торговые переговоры с Мексикой

Трамп также указал на то, что в течение следующих 90 дней США и Мексика продолжат переговоры о торговом соглашении. Кроме того, по его словам, страны будут сотрудничать в борьбе с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией через границу.

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе телефонного разговора договорились продлить на 90 дней действующие торговые договоренности между странами, сообщает ТАСС.

«Мы договорились продлить на 90 дней точно такое же соглашение, как и в последний короткий период, а именно: Мексика будет продолжать платить пошлины 25% из-за фентанила, 25% на автомобили и 50% на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась немедленно отменить свои многочисленные нетарифные торговые барьеры», — сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп также указал на то, что в течение следующих 90 дней США и Мексика продолжат переговоры о торговом соглашении. Кроме того, по его словам, страны будут сотрудничать в борьбе с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией через границу.

Клаудия Шейнбаум в свою очередь охарактеризовала разговор с Трампом как «очень хороший», заявив в соцсети X, что сторонам «удалось избежать повышения пошлин, запланированного на завтра». «Мы договорились о 90-дневном периоде для выработки долгосрочного соглашения на основе диалога», — добавила она. -0-

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