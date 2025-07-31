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Полиция проводит обыски в штабе липецкого отдела КПРФ

В штаб Липецкого областного комитета КПРФ прибыли сотрудники полиции и центра по противодействию экстремизму для проведения обследования помещений и транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Полиция проводит обыски в штабе КПРФ.

В штаб Липецкого областного комитета КПРФ прибыли сотрудники полиции и центра по противодействию экстремизму для проведения обследования помещений и транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра “Э” для проведения обследования помещения и транспортных средств. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы», — информирует пресс-служба партии в своем telegram-канале.

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