Новый президент Польши выдвинул неожиданное требование Зеленскому

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские активы необходимо конфисковать. Украинский лидер поблагодарил страны, которые вводят санкции против России. Также он призвал «полностью заблокировать военную машину России» и ограничить ее доходы от энергоносителей.