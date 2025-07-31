Будущий пресс-секретарь избранного президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Леськевич заявил о требованиях нового лидера страны к Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам пресс-секретаря, Навроцкий в телефонном разговоре с украинским лидером потребовал изменить подход Киева к нерешенным вопросам совместной истории. Ключевой темой обсуждения стала историческая политика.
Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к нерешенным ранее важным историческим вопросам, отметил Леськевич.
Он также добавил, что Навроцкий подтвердил готовность продолжать поддержку Украины в конфликте с Россией.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские активы необходимо конфисковать. Украинский лидер поблагодарил страны, которые вводят санкции против России. Также он призвал «полностью заблокировать военную машину России» и ограничить ее доходы от энергоносителей.