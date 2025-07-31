Закон, в соответствии с которым восстанавливается независимость двух антикоррупционных ведомств Украины, будет действовать с 1 августа, поскольку его текст уже был опубликован в «Голосе Украины», официальном печатном издании Верховной рады.
Украинские СМИ заявляли, что украинцы стали проводить протестные акции после подписания Владимиром Зеленским документов, отменяющих независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Впоследствии Зеленский составил и представил Верховной раде законопроект, в соответствии с которым, как утверждается, их независимость может быть восстановлена. Документ был принят и вскоре также подписан Зеленским.
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