Рубио назвал немыслимой возможность войны между РФ и США

«Это даже немыслимо. Поймите, война между США и Россией — это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто огромной», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности военного противостояния между странами.