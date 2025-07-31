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Рубио назвал немыслимой возможность войны между РФ и США

Госсекретарь напомнил, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами, и опасность их столкновения была бы просто колоссальной.

Источник: Аргументы и факты

Прямое военное противостояние между Соединёнными Штатами и Россией немыслимо и должно быть категорически исключено. Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

«Это даже немыслимо. Поймите, война между США и Россией — это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто огромной», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности военного противостояния между странами.

Рубио отметил, что главную угрозу представляют не планы полномасштабной войны, а риск случайной стычки или ошибки, которая может привести к эскалации. Вместе с тем дипломат считает, что такой сценарий маловероятен.

«Мы не должны даже думать об этом, потому что это не является правдоподобным или практически осуществимым ни для одной из сторон», — добавил Рубио.

Ранее заместитель временного поверенного в делах Соединённых Штатов при ООН Джон Келли заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп требует, чтобы Москва и Киев заключили мир к 8 августа.

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