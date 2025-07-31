Госсекретарь Рубио заявил о контактах с представителями РФ по Украине на неделе

Он отметил, что американская сторона поддерживает контакт с российскими официальными лицами. По его словам, в начале недели состоялся детальный диалог, в котором участвовали некоторые из ближайших соратников президента России Владимира Путина. Рубио пояснил, что целью обсуждения было выяснение возможных путей к миру, однако существенных сдвигов достичь не удалось.