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Госсекретарь Рубио заявил о контактах с представителями РФ по Украине на неделе

Соединённые Штаты на текущей неделе провели переговоры с представителями Москвы, пытаясь найти общие подходы к урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Life.ru

Он отметил, что американская сторона поддерживает контакт с российскими официальными лицами. По его словам, в начале недели состоялся детальный диалог, в котором участвовали некоторые из ближайших соратников президента России Владимира Путина. Рубио пояснил, что целью обсуждения было выяснение возможных путей к миру, однако существенных сдвигов достичь не удалось.

Госсекретарь также акцентировал важность предотвращения прямого военного конфликта между США и Россией. Он подчеркнул, что обе страны обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, поэтому эскалация несёт в себе крайне высокие риски.

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