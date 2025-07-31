Путин обязал землевладельцев бороться с борщевиком

В Госдуме напомнили, что признание территории таковой будет проходить в несколько этапов: сначала предупреждение, если ситуация не изменится в течение шести месяцев — штраф. Если и это не возымеет действия, то Росреестр сможет направить в уполномоченный орган информацию, на основании которой будет запущена процедура изъятия.