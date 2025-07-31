Путин обязал землевладельцев бороться с борщевиком

Владельцы земельных участков будут обязаны бороться с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. Соответствующий закон в четверг, 31 июля, подписал президент России Владимир Путин.
Соответствующий документ принят в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории страны опасных видов растений, включая борщевик Сосновского. Под таковыми понимаются растения, распространение которых угрожает окружающей среде, жизни или здоровью граждан.
Согласно закону, владельцы земельных участков и обладатели публичного сервитута, обязаны предпринимать меры по ликвидации такой растительности.
Ранее россиянам напомнили, что за заброшенные загородные участки их собственникам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, а в некоторых случаях и изъятие.
В Госдуме напомнили, что признание территории таковой будет проходить в несколько этапов: сначала предупреждение, если ситуация не изменится в течение шести месяцев — штраф. Если и это не возымеет действия, то Росреестр сможет направить в уполномоченный орган информацию, на основании которой будет запущена процедура изъятия.