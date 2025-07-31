Путин подписал закон о льготах для гражданских жен бойцов СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о льготах для гражданских жен погибших участников СВО. Документ опубликован на сайте правовой информации. Согласно документу, гражданские жены погибших бойцов СВО могут получить социальную поддержку, если они жили вместе не менее трех лет и вели совместное хозяйство на момент заключения контракта о службе или призыва, включая мобилизацию.