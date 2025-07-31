Путин подписал закон о льготах для гражданских жен бойцов СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о льготах для гражданских жен погибших участников СВО. Документ опубликован на сайте правовой информации. Согласно документу, гражданские жены погибших бойцов СВО могут получить социальную поддержку, если они жили вместе не менее трех лет и вели совместное хозяйство на момент заключения контракта о службе или призыва, включая мобилизацию.
Законом установлен срок для выплаты единовременных пособий. Он составляет до 30 дней с момента получения всех необходимых документов лицами, которые принимают решение о выплатах.
Накануне Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ семьям погибших на СВО иностранцев. Ранее глава государства утвердил закон, освобождающий участников СВО от уплаты госпошлины при рассмотрении судебных дел.