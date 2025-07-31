Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства

В частности, основанием для лишения гражданства станет совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму или его оправдание, а также тайное сотрудничество с иностранными государствами. Также в список вошли содействие реализации решений международных организаций, в которых РФ не участвует, поддержка противника в действиях против безопасности государства, публичные призывы к таким действиям и распространение нацистской символики.
Среди новых оснований — организация незаконной миграции, преступления сексуального характера против несовершеннолетних, производство и распространение материалов с детской порнографией, а также любые преступления, совершённые по экстремистским мотивам или с целью оправдания терроризма. Лишение приобретённого гражданства возможно и за действия, связанные с неправомерным воздействием на критическую информационную инфраструктуру страны.
Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.
Ранее Путин подписал закон, устанавливающий правила предоставления рассрочки при оплате товаров, услуг, работ и результатов интеллектуальной деятельности. Закон, направленный на усиление защиты прав потребителей, вступит в силу 1 апреля 2026 года. Ключевым моментом станет ограничение максимального срока рассрочки шестью месяцами.