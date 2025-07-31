Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства

В частности, основанием для лишения гражданства станет совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму или его оправдание, а также тайное сотрудничество с иностранными государствами. Также в список вошли содействие реализации решений международных организаций, в которых РФ не участвует, поддержка противника в действиях против безопасности государства, публичные призывы к таким действиям и распространение нацистской символики.