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Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий список оснований для лишения приобретённого гражданства России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В перечень добавлено более 20 пунктов.

Источник: Life.ru

В частности, основанием для лишения гражданства станет совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму или его оправдание, а также тайное сотрудничество с иностранными государствами. Также в список вошли содействие реализации решений международных организаций, в которых РФ не участвует, поддержка противника в действиях против безопасности государства, публичные призывы к таким действиям и распространение нацистской символики.

Среди новых оснований — организация незаконной миграции, преступления сексуального характера против несовершеннолетних, производство и распространение материалов с детской порнографией, а также любые преступления, совершённые по экстремистским мотивам или с целью оправдания терроризма. Лишение приобретённого гражданства возможно и за действия, связанные с неправомерным воздействием на критическую информационную инфраструктуру страны.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Ранее Путин подписал закон, устанавливающий правила предоставления рассрочки при оплате товаров, услуг, работ и результатов интеллектуальной деятельности. Закон, направленный на усиление защиты прав потребителей, вступит в силу 1 апреля 2026 года. Ключевым моментом станет ограничение максимального срока рассрочки шестью месяцами.