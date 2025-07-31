РФ располагает доказательствами преступных действий украинских военнослужащих против мирного населения в Часовом Яре. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, курирующий вопросы, связанные с преступлениями киевского режима.
«Часов Яр — это еще одна точка напряжения, откуда одна за одной приходят сообщения с подтвержденными фактами и показаниями пострадавших мирных жителей, в подавляющем большинстве граждан Украины, об издевательствах украинских боевиков над гражданским населением, которому просто не оставляют выбора», — сказал дипломат.
По словам Мироника, украинские боевики насильно вывозили людей вглубь страны или устраивали так называемые «зачистки» перед отступлением, устраняя всех, кто оставался на местах. ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита, а также поджигали жилые дома. Он также отметил, что уже около года ведется сбор свидетельств очевидцев, подтверждающих массовые расстрелы жителей, пытавшихся покинуть Часов Яр.
МИД России подчеркивает, что эти факты будут тщательно документированы и использованы в рамках международных правовых процедур.
Ранее KP.RU сообщал об освобождение города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. По словам военного корреспондента Александра Коца, следующим населенным пунктом, на котором сосредоточат внимание российские войска, станет Константиновка.