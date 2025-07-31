В МИД РФ рассказали о фактах зверств ВСУ над мирными жителями Часова Яра

По словам Мироника, украинские боевики насильно вывозили людей вглубь страны или устраивали так называемые «зачистки» перед отступлением, устраняя всех, кто оставался на местах. ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита, а также поджигали жилые дома. Он также отметил, что уже около года ведется сбор свидетельств очевидцев, подтверждающих массовые расстрелы жителей, пытавшихся покинуть Часов Яр.