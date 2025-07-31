Баканов объявил о продлении эксплуатации МКС до 2028 года

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что он достиг договорённости с временно исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи о продолжении использования Международной космической станции до 2028 года. «Диалог прошел неплохо. Мы договорились продолжать эксплуатацию МКС до 2028 года. Новый глава NASA подтвердил это. До 2030 года будем решать вопрос ее сведения с орбиты», — сказал глава «Роскосмоса» журналистам после встречи с Даффи.