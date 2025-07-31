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Баканов объявил о продлении эксплуатации МКС до 2028 года

Встреча глав «Роскосмоса» и НАСА состоялась впервые за 8 лет.

Источник: Комсомольская правда

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что он достиг договорённости с временно исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи о продолжении использования Международной космической станции до 2028 года. «Диалог прошел неплохо. Мы договорились продолжать эксплуатацию МКС до 2028 года. Новый глава NASA подтвердил это. До 2030 года будем решать вопрос ее сведения с орбиты», — сказал глава «Роскосмоса» журналистам после встречи с Даффи.

Ранее Шон Даффи заявил, что НАСА не разрывает отношения с Роскосмосом даже ввиду разногласий по Украине. США рассматривают космос как сферу «международного партнерства». Он отметил, что Вашингтону и Москве удается находить точки соприкосновения.

Напомним, встреча глав «Роскосмоса» и НАСА состоится впервые за 8 лет.