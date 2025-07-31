Главы «Роскосмоса» и NASA провели первые переговоры с 2018 года

Напомним, что о прибытии Дмитрия Баканова в Хьюстон стало известно 29 июля. Он прилетел в США вместе с делегацией госкорпорации и накануне встретился с экипажем корабля Crew Dragon. Его старт должен был состояться сегодня, однако был перенесён.