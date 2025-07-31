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В США рассказали о состоявшихся контактах с российской стороной

Новые контакты американской и российской стороны состоялись в начале текущей неделе.

Новые контакты американской и российской стороны состоялись в начале текущей неделе. Об этом 31 июля сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News Radio.

По его словам, в понедельник или вторник состоялся «обстоятельный разговор с некоторыми высокопоставленными людьми [президента России Владимира] Путина».

«В надежде достичь некоторого взаимопонимания в отношении дальнейшего пути, который привел бы к миру. И мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе», — сообщил журналистам Рубио.

По его словам, «именно это беспокоит президента [США Дональда Трампа] больше всего».

Напомним, 29 июля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с этого дня начался десятидневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине.

Американский лидер добавил, что в случае отсутствия сделки, он намерен ввести импортные пошлины, однако «не уверен, подействуют ли они на Россию».

Заявления Трампа прокомментировали в Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва приняла к сведению его слова, «СВО продолжается»,

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и обеспечения интересов страны в рамках этой работы.

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