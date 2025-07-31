Рубио заявил, что война между США и Россией немыслима

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая военная конфронтация между США и Россией немыслима, и ее нельзя допустить. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio, сообщает ТАСС.
«Это даже немыслимо. Поймите, война между Соединенными Штатами и Россией — это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто колоссальной», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о возможном военном противостоянии с Россией.
При этом Рубио считает, что больше беспокойства должна вызывать не полномасштабная война, а «стычки или просчеты, которые приведут к началу конфликта». По его мнению, такой сценарий маловероятен. «Мы не должны даже думать об этом, потому что это не является правдоподобным или практически осуществимым ни для одной из сторон», — добавил Рубио.
Он также сообщил, что США продолжают взаимодействовать с российской стороной и на этой неделе состоялись контакты в целях достижения взаимопонимания относительно украинского кризиса. -0-