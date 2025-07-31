Рубио заявил, что война между США и Россией немыслима

При этом Рубио считает, что больше беспокойства должна вызывать не полномасштабная война, а «стычки или просчеты, которые приведут к началу конфликта». По его мнению, такой сценарий маловероятен. «Мы не должны даже думать об этом, потому что это не является правдоподобным или практически осуществимым ни для одной из сторон», — добавил Рубио.