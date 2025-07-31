Сделка, по данным СМИ, была осуществлена через калифорнийский Центр суррогатного материнства, который нелегально сохранил генетический материал звёзд вместо утилизации. Финансовые документы якобы подтверждают перевод суммы в 400 тысяч долларов через офшорный счёт на Каймановых островах. В апреле 2024 года стало известно, что возлюбленная* Санду — бывшая румынская гимнастка Клаудия Пресакан — родила ребёнка в Майами. Незаконная продажа биоматериала может обернуться исками на миллиарды долларов.
Напомним, что в Госдуме не раз критиковали Майю Санду за проведение ЛГБТ*-акций. Там уверены, что молдавские власти под предлогом «евроинтеграции» фактически игнорируют интересы народа, повышая цены на газ и электричество в пять раз и распродавая стратегические активы, такие как единственный морской порт.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.