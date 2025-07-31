Напомним, что в Госдуме не раз критиковали Майю Санду за проведение ЛГБТ*-акций. Там уверены, что молдавские власти под предлогом «евроинтеграции» фактически игнорируют интересы народа, повышая цены на газ и электричество в пять раз и распродавая стратегические активы, такие как единственный морской порт.