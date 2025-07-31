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Майю Санду заподозрили в скупке спермы западных звёзд-геев* для своей возлюбленной*

Президента Молдавии Майю Санду заподозрили в незаконной покупке генетического материала трёх западных геев*-звёзд — певцов Элтона Джона, Рики Мартина и актёра Нила Патрика Харриса. Об этом сообщает журнал OK.

Источник: Life.ru

Сделка, по данным СМИ, была осуществлена через калифорнийский Центр суррогатного материнства, который нелегально сохранил генетический материал звёзд вместо утилизации. Финансовые документы якобы подтверждают перевод суммы в 400 тысяч долларов через офшорный счёт на Каймановых островах. В апреле 2024 года стало известно, что возлюбленная* Санду — бывшая румынская гимнастка Клаудия Пресакан — родила ребёнка в Майами. Незаконная продажа биоматериала может обернуться исками на миллиарды долларов.

Напомним, что в Госдуме не раз критиковали Майю Санду за проведение ЛГБТ*-акций. Там уверены, что молдавские власти под предлогом «евроинтеграции» фактически игнорируют интересы народа, повышая цены на газ и электричество в пять раз и распродавая стратегические активы, такие как единственный морской порт.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

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