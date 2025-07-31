Посольство РФ: Запад использует тему детей Донбасса в антироссийской кампании

«Эти цифры — откровенная ложь, которая была развенчана в том числе самой же украинской стороной, передавшей российским представителям в итоге список из 339 детей. В ходе тщательной проверки, как пояснил помощник президента России Владимир Мединский, выяснилось, что часть из них уже вернулась на Украину, некоторые никогда не были в России, а 50 человек и вовсе оказались взрослыми», — подчеркнули в посольстве.