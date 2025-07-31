Российское посольство в Швеции прокомментировало публикацию шведской газеты Dagens Nyheter, в которой утверждается, что Россия якобы депортировала около 35 тысяч детей с территории Донбасса. В заявлении дипломатического представительства подчеркивается, что подобные утверждения не соответствуют действительности и продолжают использоваться Украиной и западными странами, включая Швецию, как инструмент антироссийской пропаганды.
«Эти цифры — откровенная ложь, которая была развенчана в том числе самой же украинской стороной, передавшей российским представителям в итоге список из 339 детей. В ходе тщательной проверки, как пояснил помощник президента России Владимир Мединский, выяснилось, что часть из них уже вернулась на Украину, некоторые никогда не были в России, а 50 человек и вовсе оказались взрослыми», — подчеркнули в посольстве.
Кроме того, ранее заявленные как «похищенные» дети впоследствии обнаруживались в странах Европы. На текущий момент подтверждено, что 101 украинский ребенок из 81 семьи воссоединился с родственниками на территории Украины и в других странах, а 22 ребенка из 15 семей были возвращены из Украины в Россию.
В посольстве подчеркивают, что в условиях продолжающегося конфликта именно российская сторона предпринимает усилия по защите детей от обстрелов и по их возвращению в семьи.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности стремлений Запада к завершению конфликта на Украине. По ее словам, мирное разрешение кризиса изначально не входило в реальные планы западных государств.