WSJ: Украина отчаянно пытается выстроить оборону в условиях наступления РФ

Украинские власти осознают проблему и пытаются ускорить темпы строительства. Экс премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о выделении значительных средств на фортификации. Однако, как пишет WSJ, не исключено, что этих усилий может быть недостаточно и они предпринимаются со значительным опозданием.