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WSJ: Украина отчаянно пытается выстроить оборону в условиях наступления РФ

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Украинская армия спешно возводит оборонительные сооружения в попытке сдержать наступление российских войск, однако сталкивается с нехваткой ресурсов и времени. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник: AP 2024

Как отмечает издание, украинские военные роют траншеи, устанавливают бетонные противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», и оборудуют другие укрепления. Эти меры принимаются в ответ на продвижение российских сил, которые смогли захватить инициативу после взятия Авдеевки в феврале.

Строительство осложняется постоянными обстрелами, нехваткой инженеров и строительной техники. Многие солдаты вынуждены рыть окопы и строить укрепления самостоятельно под огнем противника.

Украинские власти осознают проблему и пытаются ускорить темпы строительства. Экс премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о выделении значительных средств на фортификации. Однако, как пишет WSJ, не исключено, что этих усилий может быть недостаточно и они предпринимаются со значительным опозданием.