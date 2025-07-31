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Трое убиты в Запорожской области после атаки ВСУ на автомобиль

Три человека, включая 14-летнего подростка, погибли в Пологовском муниципальном округе Запорожской области в результате террористической атаки ВСУ на гражданский автомобиль.

Три человека, включая 14-летнего подростка, погибли в Пологовском муниципальном округе Запорожской области в результате террористической атаки ВСУ на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека», — написал Балицкий.

Он уточнил, что погибли 41-летняя женщина, ее несовершеннолетний сын и женщина 54 лет.

Автомобилем управлял 47-летний мужчина. Он выжил и доставлен в медучреждение с тяжелыми ранениями.

«Пострадавшему и семье погибших будет оказана всесторонняя помощь», — заверил Балицкий.