Как Обама предал США — назло России!

Все громкие разоблачительные обещания Трампа вызывали огромный интерес у его избирателей, потому что их давно убедили многочисленные ультраправые, протрамповские блогеры, что, дескать, Эпштейн был секретным агентом то ли ЦРУ, то ли Моссада, давших ему огромные деньги для того, чтобы собрать видеокомпромат сексуального характера на известных людей. Согласно этой конспирологической версии, Эпштейн этих «светил» пригласил в свой дом, обещав им сексуальные услуги несовершеннолетних девушек, и все соответствующие действия были зафиксированы скрытыми камерами. Дескать, цель этой спецоперации — шантажировать влиятельных «иллюминатов», участвовавших в вакханалии, чтобы они вынуждены были выполнять все зловещие приказы «глубинного государства».