Как Обама предал США — назло России!

Дональд Трамп часто обвиняет так называемое «глубинное государство» в том, что за последние 10 лет оно постоянно травило его и пыталось посадить в тюрьму под надуманными предлогами. А теперь у Трампа появилась возможность отомстить тому же «глубинному государству», и он начинает свою контратаку с одного из его самых заклятых врагов — Барака Обамы.
На днях Талси Габбард, директор Национальной разведки США, на полном серьезе выступила с громким обвинением, что президент Обама в 2016 году — 9 лет назад — приказал своим спецслужбам создать «заведомо ложный» доклад, утверждающий, что Россия якобы вмешивалась в предвыборную президентскую гонку 2016 года между Трампом и Хиллари Клинтон. Тем самым, утверждает Габбард, Обама возглавил «предательский сговор» с целью дискредитировать Трампа, голословно связывая его с Кремлем, чтобы помочь Клинтон выиграть эти выборы. По ее логике, это было равносильно государственной измене.
Сразу после заявления Габбард о «предательском сговоре» Обамы генпрокурор Пэм Бонди объявила, что Минюст создаст специальную «ударную группу» прокуроров и следователей, чтобы начать уголовное преследование Обамы.
Но создается впечатление, что Трамп и Габбард совсем не знают юридического определения слова «госизмена». Им следует посмотреть на Секцию III Конституции США, где оно определяется как «оказание помощи врагам США».
Но в данном случае кто является «врагом США», которому Обама якобы помог? Клинтон может быть лютым врагом Трампа, но нельзя сказать, что она «враг США», — хотя бы потому, что 48% американских избирателей за нее проголосовали в 2016 году.
И чего стоила эта «помощь» Обамы Клинтон в итоге? Она же проиграла Трампу на этих выборах! И самое главное — Клинтон официально признала свое поражение на тех выборах без каких-либо претензий, что она как бы «проиграла из-за России».
Кроме того, напрашивается вопрос: почему Трамп, у которого было целых четыре года во время его первого президентского срока, чтобы предъявить доказательство о «предательском сговоре» Обамы, этого не сделал тогда же?
Как раз получилось с точностью до наоборот: в 2019 году, во время первого президентского срока Трампа, его собственный Минюст выпустил доклад, подтвердивший достоверность заключения спецслужб. Но вместе с тем в этом докладе не было никаких утверждений, что Трамп как бы выиграл выборы именно потому, что Россия якобы оказывала ему какую-то поддержку.
Другое дело, что в период 2016—2020 годов все оппоненты Трампа явно раздували тему «российского вмешательства» до абсурда, игнорируя тот важнейший факт, что Россия очень мало повлияла — или совсем не повлияла — на сами результаты выборов 2016 года. Тут гора действительно родила мышь.
Тем не менее почти все четыре года первого срока Трампа в США не затихал шум, а порой и истерия вокруг темы «российского следа» на тех выборах. Это сильно задевало самолюбие Трампа, который убежден, что сами обвинения бросают тень на его победу.
И это одна из главных причин, почему Трамп сейчас так жаждет посадить Обаму в тюрьму. Но для этого его прокуроры должны будут доказать в суде, что Обама злонамеренно приказал своей разведке составить «заведомо фальшивый» доклад о роли России на этих выборах. Это должно быть тщательно, документально подтверждено.
Если такие твердые доказательства не будут публично предъявлены, то многие сторонники Трампа придут к выводу, что он в очередной раз надул их. И это происходит на фоне нового скандала с «делом Эпштейна», что усугубляет и без того некий кризис доверия среди многих избирателей Трампа.
Дело в том, что Трамп сам раздувал «дело Эпштейна», распространив разные теории заговора, касающиеся этого скандала, и обещая своим избирателям, что он обязательно огласит пресловутый список клиентов Эпштейна, состоящий из известных политиков и других общественных деятелей, якобы совершавших акты педофилии. Плюс к этому президент США обещал пролить свет на распространенную конспирологическую версию о том, что Эпштейн на самом деле не совершил самоубийство в своей тюремной камере, а был убит киллерами, нанятыми тем же «глубинным государством».
Все громкие разоблачительные обещания Трампа вызывали огромный интерес у его избирателей, потому что их давно убедили многочисленные ультраправые, протрамповские блогеры, что, дескать, Эпштейн был секретным агентом то ли ЦРУ, то ли Моссада, давших ему огромные деньги для того, чтобы собрать видеокомпромат сексуального характера на известных людей. Согласно этой конспирологической версии, Эпштейн этих «светил» пригласил в свой дом, обещав им сексуальные услуги несовершеннолетних девушек, и все соответствующие действия были зафиксированы скрытыми камерами. Дескать, цель этой спецоперации — шантажировать влиятельных «иллюминатов», участвовавших в вакханалии, чтобы они вынуждены были выполнять все зловещие приказы «глубинного государства».
Но Трамп на прошлой неделе объявил, что, оказывается, нет никакого списка клиентов Эпштейна. «Весь разговор об этом списке — это выдумка Обамы», — так Трамп совершенно неожиданно на голубом глазу утверждал на днях. Более того, он признал, что Эпштейн все-таки покончил с собой, и никакой киллер, нанятый «глубинным государством», его не убивал при попустительстве тюремных служащих.
Более того, Трамп утверждал, что весь эпизод с Эпштейном крайне скучен, и никто им больше не интересуется, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности. С каждым днем этот скандал набирает обороты в США, усиливаются требования, чтобы Трамп как можно шире открыл все файлы ФБР, касающиеся преступлений Эпштейна, — что президент ранее сам многократно обещал сделать.
Резкий поворот Трампа по «делу Эпштейна» вызвал гневную реакцию у многих из его сторонников — вплоть до обвинений, что он, возможно, заминает это дело, чтобы скрыть свое собственное участие в приключениях Эпштейна.
В любом случае большинству американцев становится ясно, что нелепые уголовные обвинения Трампа против Обамы являются всего лишь отвлекающим маневром и отчаянной попыткой отвести внимание от его крайне непопулярного, да и весьма подозрительного поворота по «делу Эпштейна».
Ведь Трамп давно точит зуб на Барака Хуссейна Обаму. То он считает Обаму опасным и ненадежным мусульманином (хотя Обама христианин), то намекнул, что Обама получил места в Колумбийском и Гарвардском университетах не благодаря уму, а лишь потому, что это были специально выделенные места со сниженными требованиями для представителей его расы.
Кроме того, Трамп то распространял ложный миф, что Обама скрыл настоящее место своего рождения: оно, мол, в Кении (что, согласно Конституции, не дало бы ему возможности баллотироваться на пост президента в 2008 и 2012 годах), то поддерживал конспирологическую теорию, что Обама срежиссировал убийство бен Ладена и организовал ликвидацию всех спецназовцев, которых сам же отправил в Пакистан для выполнения этой миссии.
Вообще Трамп, без всякого сомнения, является самым конспирологическим президентом за всю историю США. Как известно, он поддерживает теорию, что массовые беспорядки и штурм Капитолия 6 января 2021 года были либо спровоцированы, либо срежиссированы, либо исполнены секретными агентами ФБР по инструкциям тогдашнего президента Джо Байдена с целью дискредитировать Трампа. (Если фигуранты этих беспорядков были агентами ФБР, то почему Трамп амнистировал около полутора тысяч из них?).
Более того, Трамп выдумал и до сих пор свято верит в то, что «глубинное государство» сфальсифицировало 7 млн голосов на президентских выборах 2020-го, хотя было принято более 60 судебных решений в разных штатах, подтверждающих факт, что не было никаких массовых фальсификаций.
Плюс к этому Трамп вовсе не против ссылаться на позорное, абсолютно дискредитированное ультраправое движение QAnon, которому больше всех удалось популяризовать бредовую теорию заговора, что США управляют сатанисты-педофилы. По мнению QAnon, во главе этого «глубинного государства» стоят Обама, Байден, Хиллари и Билл Клинтоны, Джордж Сорос, Билл Гейтс и, конечно же, все Рокфеллеры и Ротшильды.
Но из всех зачинщиков Трамп особенно исходит злобой на Обаму. Трампу кажется, что «заведомо ложный» доклад спецслужб, который Обама якобы заказал, до сих пор девальвирует его победу на президентских выборах 2016 года, потому что, мол, как ни крути, создается ложное впечатление, что Россия помогла ему выиграть.
Поэтому Трамп спит и видит, когда сможет отправить Обаму за решетку за тот «предательский сговор», который был якобы совершен против него. В реальной жизни, разумеется, у Трампа не получится это сделать, но он может хотя бы пофантазировать об этом на своей популярной странице в соцсетях. Там президент США в своем характерном инфантильном и клоунском стиле недавно разместил скандальное видео, созданное ИИ, в котором изображен жесткий арест Обамы в Овальном кабинете и где виден улыбающийся Трамп, сидящий рядом, который явно наслаждается этим спектаклем.
Говорят, что мечтать не вредно. Но очень вредно то, что в данном случае мечтателем является такой безрассудный, неадекватный любитель конспирологии, который — боже, спаси нас всех! — управляет Америкой.