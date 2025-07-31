«Как можно быстрее»: На Западе рассказали о самом амбициозном строительстве обороны ВСУ

Напомним, что многие эксперты скептически оценивают перспективы этой обороны, сравнивая её с французской линией Мажино времён Второй мировой войны. Они отмечают, что в оборонительной линии есть значительные пробелы и она возводится неравномерно. В 2024 году на строительство было выделено 46 млрд гривен (1,1 млрд долларов), однако на севере страны укрепления так и не были завершены, что позволило российским войскам прорвать оборону.