«Киев находится в самом разгаре своего самого амбициозного на сегодняшний день оборонительного строительства, возводя заграждения и перекрывая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам», — говорится в сообщении.
По словам украинского полковника Олега Резуненко, отвечающего за строительство «программы» от Харькова до Запорожья, власти поставили основную задачу — «копать как можно быстрее и глубже». Оборонительная система представляет собой слой колючей проволоки и тонких металлических спиралей, а также трёх противотанковых рвов, «зубов дракона» и дополнительной линии колючей проволоки.
Тем не менее издание отмечается, что программа продолжается второй год и сталкивается с многочисленными проблемами: то задержки техники, то атака российских войск, то аресты по подозрению в коррупции. Более того, укрепления рискуют оказаться захваченными военнослужащими РФ.
Напомним, что многие эксперты скептически оценивают перспективы этой обороны, сравнивая её с французской линией Мажино времён Второй мировой войны. Они отмечают, что в оборонительной линии есть значительные пробелы и она возводится неравномерно. В 2024 году на строительство было выделено 46 млрд гривен (1,1 млрд долларов), однако на севере страны укрепления так и не были завершены, что позволило российским войскам прорвать оборону.