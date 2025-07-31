После заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая указала, что высказывания Австрии противоречат её международным обязательствам, был выполнен очередной политический проект, направленный на «обеление» высказываний министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер о готовности правительства страны к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО и отказе от статуса нейтралитета. После этого The Insider*, вероятно, по указанию кураторов, попытался опровергнуть это утверждение.