МИД РФ: издание The Insider* продолжает плотным потоком генерировать фейки

Издание The Insider* продолжает активно распространять недостоверную информацию. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.
После заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая указала, что высказывания Австрии противоречат её международным обязательствам, был выполнен очередной политический проект, направленный на «обеление» высказываний министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер о готовности правительства страны к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО и отказе от статуса нейтралитета. После этого The Insider*, вероятно, по указанию кураторов, попытался опровергнуть это утверждение.
Отмечается, авторы публикации ограничились поверхностным изучением информации в «Википедии» и поспешили заявить, что Австрия «никогда не брала на себя обязательства по поддержанию нейтралитета».
«Эти утверждения не соответствуют действительности, это ложь», — отмечается в сообщении МИД.
В качестве фактов ведомство обратилось к фактам, касающихся международно-правовых основ австрийского нейтралитета, а именно: государственном договоре от 15 мая 1955 года, Московский меморандум от 15 апреля 1955 года, Федеральном Конституционном законе от 26 октября 1955 года, ставшем частью Конституции.
Уточняется, что нейтральный статус Австрии непосредственно вытекает из фундаментальных и тесно связанных между собой международных правовых актов, на которых основывается государственный суверенитет.
«Именно на этот юридический и исторический контекст и было указано в ходе брифинга. Попытка The Insider** обойти стороной данные факты есть не что иное, как сознательная подмена понятий или, иными словами, фейк», — заключили в МИД.
Ранее Мария Захарова напомнила Австрии о ее международных обязательствах по нейтралитету на фоне заявлений о возможном вступлении страны в НАТО.
*Признан в России иностранным агентом.