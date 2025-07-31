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Госсекретарь Рубио сомневается, что слова Медведева о Трампе отражают позицию РФ

Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказывает официальную позицию Москвы. Так он прокомментировал перепалку между российским политиком и президентов Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Источник: Life.ru

«Я не уверен, что он говорит от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, человек, занимающий официальную должность в России, который говорит подстрекательские вещи. Но не думаю, что это будет иметь решающее значение», — ответил он в интервью Fox News.

Напомним, что поводом для обострения риторики стало заявление Медведева, который назвал предложенные Трампом сроки перемирия на Украине «игрой ультиматумов». В ответ Трамп назвал Медведева «неудавшимся бывшим президентом России, который всё ещё думает, что он у власти», и призвал его «следить за языком», заявив, что тот «заходит на очень опасную территорию». Медведев парировал отсылками к «мёртвой руке» и «Ходячим мертвецам». Политологи считают, что Трамп решил огрызнуться на Медведева, поскольку тот задел его честолюбие.

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