Reuters: государственные НПЗ Индии перестали покупать нефть из РФ после угроз Трампа

«Безусловно, новость неприятная. Но, мне кажется, что, с учетом массовой рассылки Трампа, в какой-то момент все от этого устанут и не будут особо обращать внимание — начнут жить без Трампа и без Америки. Мы же не первый год уже живем с санкциями. На Россию сейчас наложено 30 тысяч санкций — это больше, чем на все остальные страны. Я не сомневаюсь, что приспособимся — наши энергоносители конкурентоспособные на рынке. Мы найдем выходы из этих пугалок Трампа, в том числе даже если он их (пошлины. — “Газета.Ru”) введет. Логистика за два-три месяца поменяется и объемы продажи сохранятся», — заявил депутат.