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Путин подписал закон о блокировке фильмов, дискредитирующих российские ценности

В России будут блокировать фильмы с материалами, отрицающими и дискредитирующими традиционные ценности РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Закон обязывает владельцев аудиовизуальных сервисов и соцсетей блокировать фильмы, в которых содержатся материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Также инициатива направлена на предотвращение распространения подобных кинокартин.

Наличие в фильмах дискредитирующих традиционные ценности РФ материалов будет является основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения на них в стране. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Минпросвещения РФ опубликовало рекомендательный список художественных и документальных фильмов, предназначенных для семейного просмотра и передачи традиционных ценностей юному поколению.