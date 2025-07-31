Путин подписал закон о блокировке фильмов, дискредитирующих российские ценности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.
Закон обязывает владельцев аудиовизуальных сервисов и соцсетей блокировать фильмы, в которых содержатся материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Также инициатива направлена на предотвращение распространения подобных кинокартин.
Наличие в фильмах дискредитирующих традиционные ценности РФ материалов будет является основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения на них в стране. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Ранее KP.RU сообщал, что Минпросвещения РФ опубликовало рекомендательный список художественных и документальных фильмов, предназначенных для семейного просмотра и передачи традиционных ценностей юному поколению.