Рубио оценил влияние высказываний Медведева на отношения: «That’s okay»

Рубио напомнил, что нынешний зампред Совбеза России был президентом в 2008—2012 годах, после чего на пост главы государства вернулся Владимир Путин. «Очевидно, что он когда-то занимал там должность и до сих пор играет определенную роль во власти. Его слова будут иметь значение с точки зрения того, что они провокационные и тому подобное. Я не уверен, что он выражает официальную позицию России, но он, безусловно, человек, занимающий официальный пост в России, который говорит подстрекательские вещи. Это нормально. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию», — оценивает Рубио.