Рубио оценил влияние высказываний Медведева на отношения: «That’s okay»

Высказывания зампреда Совбеза Дмитрий Медведева в адрес США являются провокационными, но не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона, заявил в эфире Fox News Radio американский госсекретарь Марко Рубио.
«Он не принимает решений. Он не участвовал ни в одной из встреч или бесед, которые у нас когда-либо были», — сказал госсекретарь США.
Рубио напомнил, что нынешний зампред Совбеза России был президентом в 2008—2012 годах, после чего на пост главы государства вернулся Владимир Путин. «Очевидно, что он когда-то занимал там должность и до сих пор играет определенную роль во власти. Его слова будут иметь значение с точки зрения того, что они провокационные и тому подобное. Я не уверен, что он выражает официальную позицию России, но он, безусловно, человек, занимающий официальный пост в России, который говорит подстрекательские вещи. Это нормально. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию», — оценивает Рубио.
Медведев ранее раскритиковал решение президента США Дональда Трампа установить новый дедлайн — 10 дней с 29 июля — в достижению прогресса в урегулировании конфликта на Украине, по истечении которого Вашингтон грозит ввести вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.
Медведев заявил в X, что Россия — не Иран или Израиль, чтобы ставить ей ультиматум, а каждое такое требование счел шагом к войне с США. Рубио в интервью выражает мнение, что война России и США «не является чем-то правдоподобным или, откровенно говоря, неосуществимым ни для одной из сторон».
На пост Медведева ответил сенатор-республиканец Линдси Грэм, написав, что те, кто считает, будто глава Белого дома несерьезно относится к прекращению огня, «скоро сильно ошибутся». Сенатор также призвал Россию сесть за стол переговоров.
«Не вам и не Трампу диктовать, когда “садиться за стол переговоров”. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — ответил на это Медведев.
Трамп в своей соцсети Truth Social посоветовал Медведеву «следить за своими словами», поскольку тот «вступает на очень опасную территорию». Зампред в ответ сказал, что если какие-либо его слова «вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США», значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой.