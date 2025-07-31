Спецпосланник Трампа Уиткофф 1 августа прибудет в сектор Газа

Специальный посланник президента Соединённых Штатов Стивен Уиткофф 1 августа посетит сектор Газа для обсуждения вопросов доставки гумпомощи. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Завтра спецпосланник Уиткофф и посол США в Израиле Майк Хакаби прибудут в Газу, чтобы осмотреть существующие пункты распределения и разработать план доставки большего объема продовольствия, а также встретиться с местными жителями», — рассказала Ливитт на брифинге для СМИ.
По словам представителя Белого дома, сразу после визита в палестинский анклав Уиткофф и Хакаби доложат президенту США Дональду Трампу о ситуации, чтобы согласовать итоговый план распределения помощи.
«Мы предоставим вам более детальные сведения, как только данный план будет утверждён и согласован с президентом США», — добавила она.
Ливитт также уточнила, что 31 июля Уиткофф и Хакаби провели «очень продуктивную» встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами по вопросам поставок продовольствия и гуманитарной помощи в сектор Газа.
Ранее стало известно, что ряд арабских стран поддержали декларацию с призывом к ХАМАС сложить власть в секторе Газа.