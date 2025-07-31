В Германии число безработных достигло почти 3 млн человек

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число безработных в Германии в июле достигло почти 3 млн человек, ожидается дальнейший рост безработицы, сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.
По данным Федерального агентства по трудоустройству Германии, в июле по всей стране безработными были 2,979 млн человек. По сравнению с предыдущим месяцем число безработных увеличилось примерно на 65 тыс., а с июлем прошлого года — на 171 тыс.
Эксперты ранее прогнозировали, что этим летом безработица достигнет 3 млн человек. Теперь ожидается, что этот порог будет превышен в августе. Как указывает Tagesschau, в последний раз число безработных по стране превышало 3 млн в феврале 2015 года.
Отмечается, что уровень безработицы вырос в связи с началом летних каникул, надежда возлагается на так называемое осеннее восстановление, но в прошлом году оно было очень слабым из-за проблем в экономике.
По данным Федерального агентства занятости, в настоящее время по всей стране около 628 тыс. вакансий, что на 75 тыс. меньше, чем годом ранее.
По данным Федерального агентства по трудоустройству, уровень безработицы вырос в годовом исчислении во всех федеральных землях. Наибольший рост наблюдался в Берлине — на 0,7 процентных пункта. -0-