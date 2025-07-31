Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США уточнили, когда истекает дедлайн ультиматума Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп полагает, что Москва и Киев должны заключить мирное соглашение к 8 августа. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли. Он также добавил, что Соединённые Штаты могут применить дополнительные меры для достижения договора.

Источник: Life.ru

«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», — цитирует Келли Reuters.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп передумал насчёт срока в 50 дней для разрешения украинского конфликта и сократил его до 10—12 дней. Если РФ не удастся договориться с Украиной, то Белый дом, как говорит республиканец, введёт против Москвы жёсткие вторичные санкции. В России весьма сдержанно ответили на такое резкое заявление. На Западе уверены, что никакие ультиматумы не способны повлиять на ход ситуации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше