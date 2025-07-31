«Это провокация»: Политолог назвал истинного виновника перепалки Трампа и Медведева

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев назвал слова главы Белого дома о сроках по завершению украинского конфликта «игрой ультиматумов». В ответ президент США указал, что российский политик забрёл на «очень опасную территорию». Тем не менее Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что Медведев высказывает официальную позицию Москвы.