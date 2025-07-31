В Польше выдвинули жесткое требование Зеленскому

«Избранный президент Кароль Навроцкий сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по просьбе главы государства. Историческая политика была ключевой темой разговора. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он является голосом нации, требуя изменения подхода Украины к важным и пока нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться. Избранный президент заявил, что исторические вопросы станут предметом дальнейших обсуждений с президентом Украины», — написал он.
Как неоднократно заявляла польская сторона, Украина часто неверно трактует события Волынской резни, замалчивая совершенные ОУН-УПА* преступления против поляков. В то время как для польской стороны это было массовым и организованным преступлением геноцида, для украинцев это результат симметричного вооруженного конфликта, за который обе стороны несли равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943—1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939—1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России террористическая организация